Трамп заявил, что Стармер подаст в отставку

Президент США Дональд Трамп в Truth Social выразил уверенность в том, что Кир Стармер подаст в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

По мнению американского лидера, Стармер потерпел неудачу по двум важным направлениям - иммиграции и энергетике, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы изменить ситуацию в последней сфере президент США предложил открыть Северное море для добычи нефти.

"Желаю ему добра!", - написал Трамп.

До этого глава британского МИД Иветт Купер потребовала от Стармера уйти в отставку.

21 июня стало известно о возможности отставки Стармера после того, как "в выходные дни его поддержка резко упала". Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал газете The Telegraph, что премьер, "оказавшийся в сложном положении", осознает, что "игра окончена", и начинает задумываться о том, как "укрепить свое наследие".

На этом фоне близкий к Стармеру источник заявил Sky News, что политик еще не принял решение по поводу своих дальнейших действий. Есть те, кто хотят, чтобы он продолжал бороться и не оставлял должность.