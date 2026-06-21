Иран и Катар проводят в Швейцарии двусторонние консультации

Делегация Ирана после приостановки переговоров по американо-иранскому меморандуму, проходивших в Бюргенштоке в Швейцарии в четырехстороннем формате, приступила к проведению двусторонних консультаций с представителями катарской стороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Ранее агентство Fars информировало о том, что переговоры по меморандуму были приостановлены через 80 минут после их начала в связи с необходимостью проведения консультаций внутри делегаций.