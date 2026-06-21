Израиль может возобновить боевые действия в Ливане

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир назвал объявленное перемирие в Ливане нестабильным и поручил военным быть готовыми к возобновлению боевых действий.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Во время визита в подразделения ЦАХАЛ, размещённые на юге Ливана, Замир заявил, что текущее прекращение огня не является устойчивым, поэтому армия должна сохранять высокий уровень боевой готовности.

"Объявленное перемирие хрупкое. Мы должны быть готовы к возобновлению боевых действий, устранению угроз и быстрому возвращению к операциям при необходимости", - отметил он.

По словам начальника Генштаба, все ресурсы армии направлены на обеспечение этой готовности.