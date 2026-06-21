Более 100 судов прошли через Ормуз

Более 100 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние два дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр энергетики США Крис Райт.

"Два дня назад прошли 55 судов, 67 - прошли вчера. Что касается объемов [транспортировки] нефти и нефтепродуктов, они примерно равны довоенным показателям", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Райт отказался прогнозировать сроки снижения цен на бензин в США, но предположил, что они будут падать независимо от хода переговоров Вашингтона и Тегерана. "Поставки нефти и газа через проливы вернулись в нормальное состояние. Так и будет оставаться, независимо от того, что будет происходить с переговорами с Ираном, - заявил министр. - Растет добыча [энергоресурсов] в США, увеличивается добыча в Венесуэле, мы сотрудничаем с остальными производителями энергоресурсов в мире. Думаю, американцы могут ждать дальнейшего снижения цен на энергоносители".

20 июня центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. 21 июня иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти.