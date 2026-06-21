Крупный пожар в Москве - массовая эвакуация

В административном здании на улице Речников в южной части Москвы произошёл масштабный пожар.

Как передает Day.Az, информацию подтвердило Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

По данным ведомства, огонь охватил около 300 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания.

Из-за происшествия из здания были эвакуированы 60 человек.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе. Информация о пострадавших уточняется.

На месте продолжают работать спасатели и пожарные расчёты.