https://news.day.az/world/1843099.html Крупный пожар в Москве - массовая эвакуация - ВИДЕО В административном здании на улице Речников в южной части Москвы произошёл масштабный пожар. Как передает Day.Az, информацию подтвердило Министерство по чрезвычайным ситуациям России. По данным ведомства, огонь охватил около 300 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания.
Крупный пожар в Москве - массовая эвакуация - ВИДЕО
В административном здании на улице Речников в южной части Москвы произошёл масштабный пожар.
Как передает Day.Az, информацию подтвердило Министерство по чрезвычайным ситуациям России.
По данным ведомства, огонь охватил около 300 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания.
Из-за происшествия из здания были эвакуированы 60 человек.
Очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе. Информация о пострадавших уточняется.
На месте продолжают работать спасатели и пожарные расчёты.
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