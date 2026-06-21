https://news.day.az/sport/1843058.html Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом Футбольный клуб "Карабах" продлил соглашение с защитником Бадави Гусейновым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, новый контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года. Таким образом, 34-летний игрок продолжит выступать за агдамский клуб еще как минимум один сезон. Гусейнов защищает цвета "Карабаха" с 2012 года.
Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом
Футбольный клуб "Карабах" продлил соглашение с защитником Бадави Гусейновым.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, новый контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.
Таким образом, 34-летний игрок продолжит выступать за агдамский клуб еще как минимум один сезон.
Гусейнов защищает цвета "Карабаха" с 2012 года. В составе агдамцев он провел 267 матчей в Премьер-лиге Азербайджана и забил пять мячей.
За годы выступлений в "Карабахе" защитник 11 раз становился чемпионом Азербайджана и пять раз выигрывал Кубок страны.
Отметим, что Бадави Гусейнов также провел 82 матча за сборную Азербайджана и отметился одним забитым мячом.
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