Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом

Футбольный клуб "Карабах" продлил соглашение с защитником Бадави Гусейновым.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, новый контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Таким образом, 34-летний игрок продолжит выступать за агдамский клуб еще как минимум один сезон.

Гусейнов защищает цвета "Карабаха" с 2012 года. В составе агдамцев он провел 267 матчей в Премьер-лиге Азербайджана и забил пять мячей.

За годы выступлений в "Карабахе" защитник 11 раз становился чемпионом Азербайджана и пять раз выигрывал Кубок страны.

Отметим, что Бадави Гусейнов также провел 82 матча за сборную Азербайджана и отметился одним забитым мячом.