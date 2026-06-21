Автор: Акпер Гасанов

Визит председателя Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазена Торки Сауда аль-Кади в Баку стал важным политическим событием в истории взаимоотношений между нашими странами. А его заявления по итогам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым фактически подтвердили те оценки, которые давно уже стали очевидной реальностью для азербайджанского общества и международных наблюдателей.

Приезд Мазена Торки Сауда аль-Кади в Баку следует рассматривать в контексте укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, которое последовательно развивается на протяжении последних десятилетий. Дипломатические отношения между двумя странами характеризуются устойчивостью, взаимным уважением и совпадением позиций по ключевым международным вопросам.

Мы помним, что Иордания занимала взвешенную и справедливую позицию по армяно-азербайджанскому конфликту, неизменно поддерживая принципы территориальной целостности и суверенитета государств. В условиях, когда многие международные акторы демонстрировали двойные стандарты или политическую конъюнктурность, позиция Аммана отличалась последовательностью и соответствием нормам международного права.

Таким образом, визит иорданского спикера в Баку стал не просто актом дипломатической вежливости, а важным подтверждением стратегического партнерства и совпадения политических ориентиров. При этом, гость из Иордании особо отметил, что благодаря дальновидной и мудрой политике главы азербайджанского государства страна превратилась в безопасное, стабильное и динамично развивающееся государство.

Эта оценка имеет особое значение, поскольку прозвучала от представителя ближневосточного региона - пространства, где вопросы стабильности, безопасности и государственности воспринимаются особенно остро и реалистично. При этом особого внимания заслуживают заявления Мазена Торки Сауда аль-Кади о результатах продуманной и последовательно реализуемой стратегии Президента Ильхама Алиева.

Именно эта стратегия обеспечила полное восстановление территориальной целостности и суверенитета страны. Причем этот результат был достигнут в крайне сложной международной обстановке, несмотря на многочисленные препятствия, создаваемые ведущими мировыми державами и различными политическими центрами силы.

Азербайджан сумел не только добиться исторической справедливости, но и закрепить результаты, перейдя к следующему этапу - масштабному восстановлению освобожденных территорий. Иорданский гость отдельно подчеркнул впечатляющие темпы строительных и восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Эти слова полностью совпадают с оценками, которые регулярно дают аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты, международные эксперты и представители различных организаций. Фактически речь идет о создании новой экономической и социальной реальности.

Строительство современной инфраструктуры, возвращение населения на свои освобожденные территории, развитие транспортных коридоров и внедрение передовых технологий - все это делает регион символом нового этапа развития страны. Темпы и масштабы этих преобразований действительно уникальны и вызывают признание даже у тех наблюдателей, которые изначально относились к этим процессам с осторожностью или скепсисом.

Отдельно Мазен Торки Сауд аль-Кади отметил красоту и чистоту Баку - и в этом он также был прав. Столица Азербайджана уже давно воспринимается как один из самых красивых городов мира, гармонично сочетающий архитектурные традиции Востока и Запада. Это мнение разделяют практически все иностранные гости и туристы, посещающие Баку. Современная инфраструктура, ухоженные улицы, исторические памятники и динамично развивающаяся городская среда формируют образ столицы как символа успеха и устойчивого развития.

Таким образом, высказывания иорданского спикера имеют значение не только как дипломатический сигнал, но и как важный элемент международного признания достижений Азербайджана. Они подтверждают, что страна движется в правильном направлении, а выбранная стратегия приносит реальные результаты.

Для азербайджанского общества это является дополнительным источником уверенности и гордости. Гордости за страну, которая сумела преодолеть сложнейшие испытания, восстановить справедливость и построить современное, динамичное государство. В этом смысле визиты иностранных гостей и их оценки выполняют важную функцию - они отражают объективную реальность, которая уже стала частью повседневной жизни Азербайджана.