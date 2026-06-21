Что США и Иран обсуждают в Швейцарии?

Американские и иранские переговорщики встретились 21 июня в Швейцарии, чтобы проработать ключевые детали временного соглашения об окончании войны США и Израиля против Ирана.

Как передает Day.Az, делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в ее состав входят зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф. Иранскую сторону представляют председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

На переговорах технического уровня присутствовуют также посредники из Пакистана и Катара.

Вэнс заявил, что настроен оптимистично относительно достижения прогресса в переговорах по ядерной программе Ирана и прекращения огня на юге Ливана.

Между тем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил государственному телеканалу IRIB, что у Тегерана нет планов на продолжение переговоров после сегодняшней встречи.