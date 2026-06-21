Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований

С 19 по 21 июня азербайджанские гимнасты приняли участие в ряде международных соревнований и добились высоких результатов. Наши представители успешно представили страну, завоевав медали.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, на Кубке мира по акробатической гимнастике, прошедшем в польском Жешуве, женская группа в возрастной категории взрослых поднялась на высшую ступень пьедестала, передает Day.Az.

Команда в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой набрала 29,190 балла и завоевала золотую медаль.

На этих же соревнованиях успешный результат показала и женская группа, выступавшая в молодежной возрастной категории. Команда в составе Аян Гаджылы, Айлин Мамедовой и Фирузы Гасымзаде набрала 26,650 балла и стала обладательницей серебряной медали.

Кроме того, в российском Ставрополе прошел международный турнир по батутной гимнастике и тамблингу. Успешно выступили и азербайджанские спортсмены, представлявшие страну в соревнованиях по тамблингу. Михаил Малкин завоевал золотую медаль и стал победителем турнира, а Адиль Гаджизаде удостоился серебра.

Таким образом, выходные запомнились успешными результатами для азербайджанских гимнастов.