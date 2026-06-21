Найдена самая дорогая для жизни страна Евросоюза

В 2025 году уровень цен на товары и услуги в Дании оказался самым высоким в Европейском союзе и достиг 140 процентов от среднего по объединению. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Евростат.

В Ирландии соответствующий показатель был равен 136 процентам, а в Люксембурге - 132 процентам. Самые низкие значения наблюдались в Болгарии (63 процента), Румынии (65 процентов) и Польше (73 процента).

Отмечается, что в прошлом году расходы на жилье, которые считаются самой значительной статьей расходов, варьировались от 190 процентов от среднего показателя по ЕС в Ирландии до 41 процента в Болгарии. Вторая по величине категория расходов - продукты питания и безалкогольные напитки. Дороже всего они стоили в Люксембурге (122 процента), а дешевле всего - в Румынии (80 процентов).

В мае 2026 года годовой уровень инфляции в еврозоне составил 3,2 процента. В апреле он был на отметке три процента, а в мае 2025 года - 1,9 процента. В Европейском союзе инфляция дошла до 3,3 процента против апрельских 3,2 процента. Самые низкие значения зарегистрированы в Швеции (1,1 процента), Дании и Чехии (по 1,8 процента). Самые высокие - в Румынии (9,7 процента), Болгарии (6,3 процента) и Литве (5,1 процента).