США хотят, чтобы Иран убедил "Хезболлах"

Вашингтонская администрация требует от Ирана того, чтобы он повлиял на шиитское движение "Хезболлах" и убедил его прекратить наносить удары по Израилю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала CBS постпред США при ООН Майк Уолтц.

Как он отметил, американская сторона исходит из того, что "если Иран не возьмет "Хезболлах" под контроль, чтобы оно прекратило атаковать Израиль, то это будет нарушением" договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. "Ключевой момент состоит в том, что у нас есть вариант военных действий и все другие варианты", - добавил Уолтц, имея в виду возможность возобновления ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы". По его словам, в противном случае США "ударят по Ирану очень сильно".