Жесткие меры на переговорах США и Ирана

Переговоры между представителями США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке проходят в условиях жестких мер безопасности и практически полной изоляции участников друг от друга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, американская и иранская делегации размещены в разных гостиницах на территории курорта и передвигаются по отдельным маршрутам. По словам находящихся на месте журналистов, контакты между сторонами вне официальных переговорных площадок сведены к минимуму.

Для освещения переговоров организаторы сформировали ограниченный журналистский пул. Его участники получили доступ в гостиницы, где размещены делегации, и могут наблюдать за отдельными протокольными мероприятиями. На данный момент журналисты продолжают работу в пресс-центре, ожидая возможного выхода участников переговорного процесса к прессе. Однако организаторы не дают гарантий, что такой пресс-подход состоится, поэтому его проведение остается под вопросом.