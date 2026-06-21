https://news.day.az/world/1843091.html Галибаф ответил на угрозы Трампа Иран не воспринимает их всерьез. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в соцсети Х спикер парламента Ирана, глава переговорной группы с США Мохаммад Багер Галибаф, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа возобновить удары по ИРИ.
Галибаф ответил на угрозы Трампа
Иран не воспринимает их всерьез.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в соцсети Х спикер парламента Ирана, глава переговорной группы с США Мохаммад Багер Галибаф, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа возобновить удары по ИРИ.
"Разве они не понимают, что если бы их угрозы были эффективны, они не оказались бы в нынешнем отчаянном положении? Мы не воспринимаем угрозы американцев всерьез.
Им лучше быть осторожнее в своих заявлениях. Наши вооруженные силы готовы ответить иначе. Чем больше они говорят, тем больше действуем мы", - заявил Галибаф.
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