Галибаф ответил на угрозы Трампа

Иран не воспринимает их всерьез.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в соцсети Х спикер парламента Ирана, глава переговорной группы с США Мохаммад Багер Галибаф, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа возобновить удары по ИРИ.

"Разве они не понимают, что если бы их угрозы были эффективны, они не оказались бы в нынешнем отчаянном положении? Мы не воспринимаем угрозы американцев всерьез.

Им лучше быть осторожнее в своих заявлениях. Наши вооруженные силы готовы ответить иначе. Чем больше они говорят, тем больше действуем мы", - заявил Галибаф.