https://news.day.az/world/1843088.html

В США потерпел крушение самолет - погибли граждане Израиля

В ночь на 21 июня в американском штате Мэриленд потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az. В результате авиакатастрофы погибли трое граждан Израиля - пилот и двое пассажиров. Причины крушения на данный момент неизвестны.