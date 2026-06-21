https://news.day.az/world/1843088.html В США потерпел крушение самолет - погибли граждане Израиля В ночь на 21 июня в американском штате Мэриленд потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az. В результате авиакатастрофы погибли трое граждан Израиля - пилот и двое пассажиров. Причины крушения на данный момент неизвестны.
В США потерпел крушение самолет - погибли граждане Израиля
В ночь на 21 июня в американском штате Мэриленд потерпел крушение легкомоторный самолет.
Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az.
В результате авиакатастрофы погибли трое граждан Израиля - пилот и двое пассажиров.
Причины крушения на данный момент неизвестны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре