В США потерпел крушение самолет

В ночь на 21 июня в американском штате Мэриленд потерпел крушение легкомоторный самолет.

Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az.

В результате авиакатастрофы погибли трое граждан Израиля - пилот и двое пассажиров.

Причины крушения на данный момент неизвестны.