Азербайджанские акробаты стали победителями серии Кубка мира

Азербайджанская женская группа по акробатической гимнастике - Анахита Башири, Назрин Зейниева и Зехра Рашидова - стала победителем серии Кубка мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсменки добились этого значительного успеха благодаря высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.