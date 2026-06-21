https://news.day.az/sport/1843092.html Азербайджанские акробаты стали победителями серии Кубка мира Азербайджанская женская группа по акробатической гимнастике - Анахита Башири, Назрин Зейниева и Зехра Рашидова - стала победителем серии Кубка мира. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Азербайджанские акробаты стали победителями серии Кубка мира
Азербайджанская женская группа по акробатической гимнастике - Анахита Башири, Назрин Зейниева и Зехра Рашидова - стала победителем серии Кубка мира.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Спортсменки добились этого значительного успеха благодаря высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.
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