https://news.day.az/world/1843056.html Вид с МКС на вулканы Курильских островов - ВИДЕО В Сети появились кадры с МКС на вулканы Курильских островов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Вид с МКС на вулканы Курильских островов - ВИДЕО
В Сети появились кадры с МКС на вулканы Курильских островов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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