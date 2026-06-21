ВВС США закупают антидроновые ружья для защиты ядерных объектов

Подразделение ВВС США в Северной Дакоте опубликовало запрос на ручные системы противодействия беспилотникам Dronebuster Block4 в рамках усиления защищенности ядерных объектов, пишет Defence Blog, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



"5-я эскадрилья ВВС США опубликовала запрос на закупку системы Dronebuster Block 4 компании DZYNE Technologies - переносного ручного средства противодействия беспилотникам - для 91-й группы сил безопасности, подразделения, ответственного за охрану одного из наиболее важных военных объектов в Соединенных Штатах", - говорится в материале.



Объект является базой ракетного крыла ВВС США, которое имеет в своем распоряжении 150 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Авторы материала подчеркивают, что запрос на закупку антидроновых систем является вопросом обеспечения ядерной безопасности страны, а не рядовой защиты войск.