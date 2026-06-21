Интрижки оппозиции в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Поствыборные интриги и терки в Армении набирают обороты. Помимо неоправданных претензий к итогам, реваншисты теперь начали ругаться между собой. В частности, стало известно, что экс-президент, лидер блока "Армения" Кочарян, оказывается, украл голоса у Гагика Царукяна.

Раскрыла данный факт армянская журналистка Ани Геворгян в своем профиле в Facebook.

"Может, голоса Гагика Царукяна стоит искать у Кочаряна?" - написала она, добавив, что сама проводила многочисленные опросы и беседы как в регионах, так и в Ереване.

По информации Геворгян, в этой истории действовали сразу несколько сил. Одни занимались фальсификациями, другие - срывали борьбу изнутри, делая ее управляемой и предсказуемой. В этой связи она призвала не подпускать к окружению Царукяна адвокатов и людей, связанных с Кочаряном.

Геворгян также заявила, что происходящее вокруг оппозиционных сил является частью более широкой политической игры. По ее мнению, цель этих групп - не защита избирателей и не борьба за справедливость, а исключительно власть.

То есть, это откровенная игра сразу на два фронта. С одной стороны оппозиция разглагольствовала о "едином фронте против предателя Пашиняна", с другой - активно вставляла палки друг другу в колеса. Какие еще нужны доказательства армянскому обществу, что Кочарян и Ко. никогда не заботило и не будет заботить их благополучие?

Напротив, армян снова пытались загнать в выбор между разными центрами силы, каждый из которых преследует собственные интересы. Собственно, именно это и написала в продолжение Геворгян.

Избирателю вешали на уши лапшу о "борьбе за будущее страны", но за кулисами, как и было очевидно, шли привычные крысиные бега к финишной прямой - власти. И теперь, когда результат оказался не таким, как хотелось, начали появляться грязные подробности махинаций оппозиции.

Кочарян, Царукян, Карапетян доказали, что не способны предложить обществу ничего, что ему нужно. По сути, реваншистские силы сами разоблачают себя лучше любых оппонентов. Им уже не нужно ничего приписывать, ведь они сами наступают на грабли друг друга. Оппозиция, которая не способна разобраться даже между собой, никогда не будет способна адекватно управлять страной.