https://news.day.az/world/1843059.html Лидера европейской страны призвали уйти в отставку Глава МИД Британии Иветт Купер в частном разговоре призвала премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Об этом 21 июня сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. По данным телеканала, это уже второй случай, когда Купер рекомендует премьеру покинуть пост. Разговор состоялся в эти выходные.
Лидера европейской страны призвали уйти в отставку
Глава МИД Британии Иветт Купер в частном разговоре призвала премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Об этом 21 июня сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным телеканала, это уже второй случай, когда Купер рекомендует премьеру покинуть пост.
Разговор состоялся в эти выходные. Впервые Купер заявила об этом после поражения Лейбористской партии на местных выборах в мае.
Ранее стало известно, когда Стармер может уйти в отставку.
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