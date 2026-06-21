Лидера европейской страны призвали уйти в отставку

Глава МИД Британии Иветт Купер в частном разговоре призвала премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Об этом 21 июня сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным телеканала, это уже второй случай, когда Купер рекомендует премьеру покинуть пост.

Разговор состоялся в эти выходные. Впервые Купер заявила об этом после поражения Лейбористской партии на местных выборах в мае.

Ранее стало известно, когда Стармер может уйти в отставку.