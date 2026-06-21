Иран отказался от рукопожатий с представителями США на переговорах

Иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостное агентство Tasnim.

Технические переговоры между Ираном и США стартовали в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Пакистана и Катара. Встреча проходит в закрытом формате и посвящена дальнейшему урегулированию отношений между странами.

По данным источника, американская сторона и организаторы планировали провести традиционную церемонию рукопожатий и совместную фотосъемку. Однако представители Тегерана выступили против таких формальностей и отказались участвовать в публичных мероприятиях вместе с американской делегацией.

Переговоры проходят спустя несколько дней после подписания меморандума, предусматривающего завершение военного конфликта и обсуждение будущего иранской ядерной программы.