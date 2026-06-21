ЧМ-2026: Испания громит Саудовскую Аравию

20:54

Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Саудовской Аравии.

После стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

20:28

Испания громит Саудовскую Аравию.

На 23-й минуте дублем отметился Микель Оярсабаль.

20:26

Испания упрочила преимущество в матче с Саудовской Аравией.

На 21-й минуте второй мяч своей команды забил Микель Оярсабаль.

20:14

Испания выходит вперед в матче с Саудовской Аравией.

На 11-й минуте счет открыл Ламин Ямаль.

20:03

Стартовал матч второго тура чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии, выступающими в группе Н.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.