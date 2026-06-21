https://news.day.az/sport/1843089.html ЧМ-2026: Испания громит Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО Стартовал матч второго тура чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии, выступающими в группе Н. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.
ЧМ-2026: Испания громит Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
20:54
Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Саудовской Аравии.
После стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.
20:28
Испания громит Саудовскую Аравию.
На 23-й минуте дублем отметился Микель Оярсабаль.
20:26
Испания упрочила преимущество в матче с Саудовской Аравией.
На 21-й минуте второй мяч своей команды забил Микель Оярсабаль.
20:14
Испания выходит вперед в матче с Саудовской Аравией.
На 11-й минуте счет открыл Ламин Ямаль.
20:03
Стартовал матч второго тура чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии, выступающими в группе Н.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.
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