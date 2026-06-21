США намерены следить за этими тратами Ирана

Вашингтонская администрация хочет осуществлять надзор за тем, как власти Ирана будут тратить доходы от продажи нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Эти средства будут поступать не в какой-то секретный фонд, а туда, где мы сможем следить за ними. Если это будет не то, относительно чего мы договорились, мы в полной мере можем это прекратить. Президент [США Дональд Трамп] может вернуть блокаду", - сказал он в эфире телеканала CBS.

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили 14 июня достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня было объявлено окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.