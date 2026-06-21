ЦАХАЛ ликвидировал командира отряда "Исламского джихада" и боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира спецотряда "Нухба" бригады "Хан-Юнис" палестинской радикальной организации "Исламский джихад" и боевика спецподразделения "Нухба" радикального движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ нанес удар по южной части сектора Газа и ликвидировал командира подразделения "Нухба" бригады "Хан-Юнис" группировки "Исламский джихад" Заки Юсефа Махмуда Абу Мустафу. В ходе еще одного удара был ликвидирован боец подразделения "Нухба" ХАМАС Мохаммед Усама Абд аль-Азиз, который занимался вербовкой новых боевиков", - говорится в заявлении.

По данным армейской пресс-службы, ликвидированный командир спецотряда "Нухба" "Исламского джихада" участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз и похищении израильтянина 7 октября 2023 года. "В последние месяцы Абу Мустафа играл значительную роль в восстановлении военного потенциала террористической организации в секторе Газа, что является нарушением соглашения о прекращении огня. В связи с его недавней деятельностью и непосредственной угрозой, которую он представлял для ЦАХАЛ, Абу Мустафа был ликвидирован в результате точного удара", - отметили в ведомстве.