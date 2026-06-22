Обновление Android 17 сломало экраны и связь на этих смартфонах

Обновление Android 17 для смартфонов Google привело к появлению ряда технических проблем в Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10, из-за чего пользователи столкнулись со сбоями в работе экранов и мобильной связи. Об этом сообщает GizmoChina,, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из наиболее распространенных претензий стали неполадки сенсорного управления. По словам пользователей, дисплеи периодически перестают корректно реагировать на прикосновения, а в некоторых случаях фиксируется некорректная работа жестов, когда прокрутка выполняется в направлении, противоположном движению пальца. В Google подтвердили, что это программная ошибка, а не аппаратный дефект.

Отдельная категория жалоб касается работы беспроводных подключений. Пользователи ряда моделей, включая Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 8 Pro, Pixel 8a и Pixel 6a, сообщили о проблемах с подключением к 5G-сетям. После установки Android 17 устройства могут терять доступ к 5G, автоматически переключаться на LTE либо полностью лишаться мобильного сигнала.

Параллельно пользователи сообщают о сбоях автоматического подключения к ранее сохраненным сетям Wi-Fi, а также о трудностях при загрузке сервисов и приложений Google.

В качестве временной меры представители пользователям Pixel рекомендуют выполнить сброс сетевых настроек устройства. По отзывам пользователей, этот шаг позволяет восстановить работу мобильной связи, однако требует повторной настройки всех сохраненных Wi-Fi-сетей и Bluetooth-подключений.

Для решения проблем с сенсорным экраном часть владельцев смартфонов использует отключение адаптивной частоты обновления дисплея. Однако данный способ не гарантирует устранение сбоя и помогает лишь в отдельных случаях.

На данный момент Google официально признала существование выявленных проблем, однако патч с исправлением пока не вышел.