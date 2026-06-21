Нетаньяху заявил, что Израиль не уйдет из Ливана

Израиль не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы (Израиль) останемся в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить жителей севера Израиля. Как премьер-министр Израиля, я занимаю твердую позицию по этому вопросу, которую ничто не изменит", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

"Что касается Ирана: какими бы ни были события на дипломатическом фронте, я не позволю Ирану обладать ядерным оружием. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет", - добавил израильский премьер.

Нетаньяху также отметил, что Израиль "за год провел две монументальные операции" против Ирана. "Мы начали эти операции, чтобы предотвратить непосредственную угрозу уничтожения, нависшую над нами со стороны режима в Иране. Если бы мы не действовали, этот режим уже обладал бы атомными бомбами и использовал бы их", - резюмировал Нетаньяху.