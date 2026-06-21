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ЧМ-2026: стартовал матч Бельгия-Иран

Стартовал матч второго тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поскольку у всех команд в группе по одному очку, эта встреча имеет особое значение как для борьбы за лидерство, так и для выхода в плей-офф.