https://news.day.az/sport/1843106.html ЧМ-2026: стартовал матч Бельгия-Иран Стартовал матч второго тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поскольку у всех команд в группе по одному очку, эта встреча имеет особое значение как для борьбы за лидерство, так и для выхода в плей-офф.
ЧМ-2026: стартовал матч Бельгия-Иран
Стартовал матч второго тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поскольку у всех команд в группе по одному очку, эта встреча имеет особое значение как для борьбы за лидерство, так и для выхода в плей-офф.
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