ЧМ-2026: стартовал матч Бельгия-Иран

Стартовал матч второго тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поскольку у всех команд в группе по одному очку, эта встреча имеет особое значение как для борьбы за лидерство, так и для выхода в плей-офф.