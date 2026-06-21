https://news.day.az/society/1843110.html

Пожар в жилом комплексе в Баку - ВИДЕО

В одной из квартир жилого комплекса Park Yasamal, расположенного в Ясамальском районе Баку, произошел пожар. Как сообщает Day.Az, причиной возгорания стала неосторожность. На место происшествия были незамедлительно вызваны силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожар был потушен.