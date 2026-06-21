Пожар в жилом комплексе в Баку

В одной из квартир жилого комплекса Park Yasamal, расположенного в Ясамальском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, причиной возгорания стала неосторожность.

На место происшествия были незамедлительно вызваны силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был потушен.