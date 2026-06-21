КС Армении принял к рассмотрению заявления об отмене итогов выборов

Конституционный суд Армении принял к рассмотрению иски семи партий и блоков об отмене итогов парламентских выборов 7 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"Конституционный суд на рабочем заседании 21 июня 2026 года принял к рассмотрению дела на основании заявлений блока "Сильная Армения", партии "Крылья Единства", партии "Демократия Закон Дисциплина", партии "Процветающая Армения", партии "Союз защитников демократии во имя республики", блока "Армения" и партии "Новая сила", связанные с решением Центральной избирательной комиссии Республики Армения "О подведении итогов очередных выборов в Национальное собрание Республики Армения 7 июня 2026 года" <...> Данные дела были объединены и будут рассматриваться на одном и том же заседании суда, которое состоится 26 июня 2026 года в 11:00", - говорится в сообщении.