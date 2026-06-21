Иран и США договорились о снижении уровня обогащения урана

Соединенные Штаты Америки и Иран в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Америка просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении [уровня] обогащения", - сказал он.

По словам министра, иранские ядерные запасы "по-прежнему находятся под землей". Он также отметил, что Вашингтон и Тегеран "пришли к выводу, что дипломатия является решением". Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии с участием представителей Катара и Пакистана. Как уточнили в ведомстве, стороны сформировали технические группы для выработки итогового соглашения.

Ранее мы писали, что в Швейцарии проходят переговоры США и Ирана.