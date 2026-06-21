Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что американские силы из-за ситуации в Ливане могут нанести новые удары по Ирану.

"Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы, - написал американский лидер в Truth Social. - Если он этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно, точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее".