Азербайджанские гимнастки приняли участие в Кубке мира

С 19 по 21 июня в Пекине прошёл Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях Азербайджан представляли команда групповых упражнений - Илона Зейналова, Зехра Джафарова, Шамс Музаффари, Илаха Бахадырова, Алина Мамедова и София Мамедова, а также в индивидуальной программе Фидан Гурбанлы и Камилла Сеидзаде, передает Day.Az.

В упражнении с 5 мячами команда групповых упражнений набрала 22,550 балла и прошла в финал. В финале гимнастки показали результат 22,600 балла и заняли 6-е место.

В индивидуальной программе Камилла Сеидзаде вышла в финал в упражнении с булавами. В решающем этапе она заняла 8-е место.