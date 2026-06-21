Стармер скоро назовет дату своей отставки

Британский премьер Кир Стармер, как ожидается, назовет дату ухода с поста в понедельник, 22 июня.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

Газета сообщает, что это произойдет после огромного давления со стороны депутатов его собственной Лейбористской партии. Они требуют от действующего премьер-министра уступить место новому лидеру Энди Бернему.

Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл отказался комментировать конкретные планы Стармера, однако заявил, что премьер-министр осведомлен о "политических реалиях" и примет лучшее для страны решение.

Один из источников издания допустил, что в понедельник премьер проинформирует о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью.