Стармер скоро назовет дату своей отставки
Британский премьер Кир Стармер, как ожидается, назовет дату ухода с поста в понедельник, 22 июня.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.
Газета сообщает, что это произойдет после огромного давления со стороны депутатов его собственной Лейбористской партии. Они требуют от действующего премьер-министра уступить место новому лидеру Энди Бернему.
Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл отказался комментировать конкретные планы Стармера, однако заявил, что премьер-министр осведомлен о "политических реалиях" и примет лучшее для страны решение.
Один из источников издания допустил, что в понедельник премьер проинформирует о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью.
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