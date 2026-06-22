Азербайджанские борцы завоевали 2 медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе

В грузинском городе Батуми состоялся третий этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как передает Day.Az, в составе сборной Азербайджана выступили Рубайл Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов, Вюсал Алиев (оба - 80 кг), Ашраф Ашыров, Ильгар Назарали (оба - 90 кг) и Ислам Ильясов (свыше 90 кг). Двое из них поднялись на пьедестал почёта.

Ашраф Ашыров (90 кг) успешно выступил и стал победителем турнира. Таким образом, соотечественник повторил результат первого этапа. Отметим, что Ашыров также становился чемпионом аналогичного турнира, проходившего в городе Дананг (Вьетнам). Вюсал Алиев (80 кг) завоевал бронзовую медаль в Батуми.

Судья категории I-S Башир Исазаде будет обеспечивать судейство на турнире.