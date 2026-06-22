МЧС Азербайджана обратилось к отдыхающим на пляжах
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к отдыхающим на пляжах.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Несмотря на масштабную разъяснительную работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, в том числе многочисленные предупреждения об опасности купания в ветреную погоду и в не предназначенных для этого местах, с сожалением приходится констатировать, что пренебрежение некоторыми гражданами правилами безопасности нередко приводит к трагическим последствиям.
Поступившая накануне информация о случае утопления в несанкционированной зоне отдыха, известной как "Дачник", расположенной в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку, где купание происходило в условиях ветреной погоды, вновь свидетельствует о необходимости строгого соблюдения правил безопасности.
Учитывая это, Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности на пляжах. Ведомство напоминает об опасности захода в море при сильном ветре, купания в несанкционированных местах, а также о необходимости беспрекословно выполнять требования и указания спасателей.
Помните: пренебрежение правилами безопасности представляет угрозу для жизни!
В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в обращении.
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