В Габале полностью сгорело здание школы

В селе Улудаш Габалинского района полностью сгорело здание школы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел вечером 21 июня в полной средней школе имени Гафура Шарифова.

На место происшествия были привлечены пожарные расчеты. В результате пожара здание школы полностью выгорело и стало непригодным для эксплуатации.

В связи с происшествием Шекинско-Загатальское региональное управление образования распространило заявление. В заявлении отмечается, что в ночь на 21 июня в полной средней общеобразовательной школе села Улудаш Габалинского района имени Гафура Шарифова произошел пожар.

"На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные бригады и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям, благодаря чему возгорание было ликвидировано. В результате инцидента пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются соответствующими органами", - говорится в заявлении.