На фото показали рабочий iPhone 18 в новом дизайне

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фотографии якобы рабочего iPhone 18, который выйдет лишь в начале 2027 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На изображении представлен смартфон в серебристом цвете в стиле iPhone 17 Pro, однако в блоке камер размещено два объектива вместо трех. На других снимках iPhone 18 представлен с рабочим экраном и подключенным беспроводным способом пауэрбанком, что должно указывать на то, что это рабочий смартфон, а не макет.

Однако другие источники пока не подтвердили подлинность фотографий. По слухам, базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 планируют представить не раньше конца зимы или начала весны 2027 года. Вероятнее всего, фотографии якобы iPhone 18 были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Поэтому вероятность того, что эти фотографии настоящие, мала.

Ближайшая презентация Apple состоится в сентябре. На ней ожидается анонс флагманских iPhone 18 Pro и Pro Max, первого складного смартфона Apple - iPhone Ultra, наушников AirPods и других новинок.