В Мардакяне утонули четыре человека

15:36

В результате поисковых работ, проведённых водолазами-спасателями, из воды были извлечены тела Намика Исабалы оглу Азимова 1991 года рождения и Эльнура Исы оглу Абдулова 2005 года рождения.

Как сообщили Day.Az в МЧС, тела переданы по назначению соответствующим органам.

Поиски других граждан - Парвиза Зохраба оглу Меджидова 2003 года рождения и Эльмара Исы оглу Абдулова 2007 года рождения - продолжаются.

15:15

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о том, что в море на неохраняемом участке побережья в поселке Мардакян Хазарского района Баку, примерно в 3 километрах от ближайшего спасательного поста, утонули четыре человека.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившим сообщением к месту происшествия незамедлительно были направлены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время водолазы-спасатели проводят поисковые работы в предполагаемых районах, где могли утонуть граждане.