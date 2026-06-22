Трамп раскритиковал Мелони

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social вновь раскритиковал главу итальянского правительства Джорджи Мелони.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причиной стало отсутствие поддержки со стороны Италии в противостоянии Вашингтона с Тегераном.

Американский лидер отметил, что США потратили на НАТО триллионы долларов, однако Италия и ее премьер-министр, по его словам, не проявляют готовности противодействовать Исламской Республике, которая представляет серьезную ядерную угрозу.

Трамп подчеркнул, что Америка десятилетиями защищала итальянских союзников, но в критический момент они не встали на защиту ни США, ни остального мира. Президент назвал такую позицию неприемлемой.