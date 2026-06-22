Азербайджанские лучники выступят на этапе Кубка мира в Мадриде

Азербайджанские спортсмены примут участие в четвертом этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в Мадриде.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на престижном турнире представят Яйлагюль Рамазанова, Магомедали Алиев, Фатима Гусейнли и Лала Абдуррахманова.

Азербайджанские лучники выступят в индивидуальных соревнованиях, командных турнирах, а также в смешанном разряде.

Отметим, что четвертый этап Кубка мира состоится в столице Испании с 7 по 12 июля.