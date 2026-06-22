https://news.day.az/sport/1843340.html Азербайджанские лучники выступят на этапе Кубка мира в Мадриде Азербайджанские спортсмены примут участие в четвертом этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в Мадриде. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на престижном турнире представят Яйлагюль Рамазанова, Магомедали Алиев, Фатима Гусейнли и Лала Абдуррахманова.
Азербайджанские лучники выступят на этапе Кубка мира в Мадриде
Азербайджанские спортсмены примут участие в четвертом этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в Мадриде.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на престижном турнире представят Яйлагюль Рамазанова, Магомедали Алиев, Фатима Гусейнли и Лала Абдуррахманова.
Азербайджанские лучники выступят в индивидуальных соревнованиях, командных турнирах, а также в смешанном разряде.
Отметим, что четвертый этап Кубка мира состоится в столице Испании с 7 по 12 июля.
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