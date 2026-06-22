https://news.day.az/society/1843211.html В Шукюрбейли направлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев В село Шукюрбейли Джебраильского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село размещаются 20 семей - в общей сложности 89 человек.
В Шукюрбейли направлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев
В село Шукюрбейли Джебраильского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село размещаются 20 семей - в общей сложности 89 человек.
Переселяемые в село Шукюрбейли семьи являются вынужденными переселенцами, которые долгие годы временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
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