В Шукюрбейли направлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Шукюрбейли Джебраильского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село размещаются 20 семей - в общей сложности 89 человек.

Переселяемые в село Шукюрбейли семьи являются вынужденными переселенцами, которые долгие годы временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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