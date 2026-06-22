Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 - 2:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 21‑й минуте хавбек сборной Кабо‑Верде Кевин Ленини вывел свою команду вперед. Защитник Максимилиано Араухо забил ответный мяч на 44‑й минуте. Полузащитник Агустин Каноббио вывел сборную Уругвая вперед на 45+6‑й минуте. На 61-й минуте форвард островитян Элио Варела сравнял счет в матче.

В первом туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счетом 0:0. В заключительном, третьем туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде - с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.