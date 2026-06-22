Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и Рубио

После заседания "Большой семерки" (G7) Володимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио дополнительные вопросы.

Как передает Day.Az, об этом украинский лидер рассказал в интервью ТСН на YouTube-канале.

"Мы остались с президентом США и секретарем Рубио проговорить все дополнительные вопросы. Они касались многих вещей, от санкций до лицензий для ПВО. В этот раз американская команда впервые положительно отреагировала на лицензии", - отметил украинский лидер.

По его словам, сейчас у Украины есть все технические возможности для запуска производства ракет для систем Patriot. Для этого требуются лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас нужно одобрение лично от Трампа. Президент Штатов планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой, чтобы они изготавливали ракеты для ПВО по лицензиям в Европе и Украине, подчеркнул Зеленский.