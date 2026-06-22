США обозначили новые направления сотрудничества с Азербайджаном

Международная торговая администрация (ITA) Департамента торговли США видит возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере критических минералов, мультимодальной связанности и других направлениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в ITA.

"Соединённые Штаты видят значительный потенциал для расширенного коммерческого сотрудничества в областях, определённых в нашей Хартии стратегического партнёрства, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом Вэнсом в феврале. Мы видим особый потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере цифровой трансформации, включая облачную инфраструктуру, кибербезопасность и решения в области электронного правительства, где американские компании являются мировыми лидерами с лучшими технологиями.

Учитывая проект Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) и стратегическое географическое положение Азербайджана, мы также видим большой потенциал для сотрудничества в сфере инфраструктуры и логистики, особенно мультимодальной связанности и развития Транскаспийского международного торгового маршрута", - заявили в Международной торговой администрации.

В ITA также выразили заинтересованность в возможностях в Азербайджанской свободной экономической зоне Алят, включая передовое производство, переработку критических минералов и другие сектора, которые могут выиграть от использования передовых технологий и инвестиций США мирового уровня.

"ITA активно взаимодействует с азербайджанскими партнёрами в этих секторах в рамках программ по продвижению торговли и двустороннего коммерческого диалога", - отметили в Международной торговой администрации.

Кроме того, в ITA заявили, что приветствуют первый Азербайджано-американский экономический диалог как важный шаг в реализации Хартии стратегического партнёрства, направленный на перевод политической воли на высоком уровне в конкретные торговые и инвестиционные результаты: "В совокупности эти процессы отражают развитие зрелых двусторонних отношений, которые всё больше определяются технологиями, инновациями и стратегическими отраслевыми партнёрствами наряду с традиционными энергетическими связями".

ITA и Коммерческая служба США активно поддерживают торговые миссии как ключевой инструмент для соединения американских компаний с рыночными возможностями в Азербайджане.

"Секторами фокуса для краткосрочного взаимодействия являются цифровая инфраструктура, энергетический переход и логистика/связанность в соответствии с более широкими коммерческими приоритетами Южного Кавказа. Южный Кавказ находится на пересечении крупных торговых коридоров и представляет собой регион растущего стратегического и коммерческого значения для Соединённых Штатов. ITA всегда остаётся открытой к сотрудничеству с отраслевыми группами США и Азербайджана для укрепления институциональной архитектуры американского коммерческого присутствия в регионе, обеспечивая связь американских компаний с местными сетями и межправительственными каналами. Азербайджан играет центральную роль в этой системе, учитывая его положение как энергетического хаба, логистического узла коридоров и, всё более, направления для технологических инвестиций", - заявили в ITA.

Отметим, что Азербайджан и США подписали важные соглашения в рамках первого Азербайджано-американского экономического диалога, прошедшего в рамках Бакинской энергетической недели в начале июня.

Так, между министерством экономики и Oracle был подписан меморандум о взаимопонимании, а также стратегическое соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Lummus Technology.

Подписанный с Oracle меморандум будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры в стране, внедрению современных технологий и активному сотрудничеству в сфере трансфера технологий. В то же время соглашение между SOCAR и Lummus Technology охватывает взаимодействие по внедрению эффективных решений и промышленных технологий.