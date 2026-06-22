Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться - дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет - вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность - вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Овна, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Овен не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Телец

Сегодня день у Тельца обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Телец способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Близнецов спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Близнецы желают чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от их инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Рак

Сегодня у Рака день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Раку захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Лев

Сегодняшний день у Льва обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Лев может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Лев будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Дева

Сегодня лучшим решением для Девы будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Девы еще будет время в другие дни.

Весы

Сегодня любые начинания Весов обещают быть очень успешными! Быть может, их будет удивлять инертность окружающих, но Весы сумеют найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Весам те дела, которые зависят от их личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Скорпион

Сегодня лучшее, что может сделать Скорпион, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Стрелец

Сегодня в голову Стрельцу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Стрельца будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Козерог

Сегодня у Козерога день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Козерога будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Козерог, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Водолей

Сегодня лучшим решением для Водолея будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Водолею будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Водолея сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Рыбы

Сегодня врагам и недоброжелателям Рыб можно только посочувствовать! Все, кто в этот день стоят у Рыб на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Рыб способна здорово помочь им не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.