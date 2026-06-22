Взрыв на заводе в Катаре

Несколько человек получили ранения в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел эмирата.

"В дополнение к сказанному ранее, инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате несколько человек пострадали. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано", - говорится в заявлении ведомства. В МВД добавили, что компетентные органы продолжают ликвидировать последствия происшествия.