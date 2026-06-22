Сирия готова к переговорам с “Хезболлах” для помощи Ливану

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пытается найти решение, которое принесет мир и стабильность в соседний Ливан.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу Al Mashhad.

"Мы хотим решить проблему (шиитской организации) "Хезболлах" с тем, чтобы обеспечить выживание Ливана, и мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу", - указал аш-Шараа.

По его словам, Ливану "необходим политический консенсус для выхода из кризиса, ситуация в стране не выдержит дальнейшей поляризации".