https://news.day.az/world/1843116.html Сирия готова к переговорам с “Хезболлах” для помощи Ливану - ВИДЕО Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пытается найти решение, которое принесет мир и стабильность в соседний Ливан. Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу Al Mashhad.
Сирия готова к переговорам с “Хезболлах” для помощи Ливану - ВИДЕО
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пытается найти решение, которое принесет мир и стабильность в соседний Ливан.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу Al Mashhad.
"Мы хотим решить проблему (шиитской организации) "Хезболлах" с тем, чтобы обеспечить выживание Ливана, и мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу", - указал аш-Шараа.
По его словам, Ливану "необходим политический консенсус для выхода из кризиса, ситуация в стране не выдержит дальнейшей поляризации".
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