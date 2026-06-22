https://news.day.az/world/1843128.html Переговоры Ирана и США продолжатся в формате технических консультаций Иранская делегация завершила текущий этап переговоров с США в Бюргенштоке, Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, технические группы сторон продолжат консультации 22 июня.
Переговоры Ирана и США продолжатся в формате технических консультаций
Иранская делегация завершила текущий этап переговоров с США в Бюргенштоке,
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, технические группы сторон продолжат консультации 22 июня.
Он добавил, что стороны рассмотрели вопросы подготовки финального соглашения и договорились продолжить консультации по необходимым аспектам для выполнения положений подписанного меморандума о взаимопонимании.
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