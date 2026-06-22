Переговоры Ирана и США продолжатся в формате технических консультаций

Иранская делегация завершила текущий этап переговоров с США в Бюргенштоке,

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, технические группы сторон продолжат консультации 22 июня.

Он добавил, что стороны рассмотрели вопросы подготовки финального соглашения и договорились продолжить консультации по необходимым аспектам для выполнения положений подписанного меморандума о взаимопонимании.