https://news.day.az/world/1843122.html Нефть подорожала Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,3%, до $81,09 за баррель на фоне переговоров Ирана и США. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов.
Нефть подорожала
Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,3%, до $81,09 за баррель на фоне переговоров Ирана и США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 81,09 доллара за баррель. Также цена августовских фьючерсов на американскую нефть WTI выросла на 1,71%, до 77,85 доллара за баррель.
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