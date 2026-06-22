Нефть подорожала

Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,3%, до $81,09 за баррель на фоне переговоров Ирана и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 81,09 доллара за баррель. Также цена августовских фьючерсов на американскую нефть WTI выросла на 1,71%, до 77,85 доллара за баррель.