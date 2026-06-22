Пимблетт готов отказаться от титульного боя ради поединка с Топурией

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что надеется в третий раз подраться до конца 2026 года, а также заявил, что предпочел бы провести поединок с испано-грузином Илией Топурией, а не бой за пояс.

"Готов ли я отказаться от титульника ради боя с Топурией? Отлично, вперед! Надеюсь нокаутировать Бенуа Сен-Дени за два раунда, а затем снова выйти в октагон до конца года", - цитирует британца Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Пимблетт также выразил сомнение, что Топурия будет готов вновь подраться до конца 2026 года: "Илие, по всей видимости, предстоит перенести множество операций. Если ему понадобятся операции на лице, Топурия не будет драться до следующего года".