https://news.day.az/society/1843140.html Минобороны Азербайджана предупредило население С 22 по 25 июня на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль будут проводиться уничтожение боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые стали непригодны для дальнейшего использования. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана предупредило население
С 22 по 25 июня на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль будут проводиться уничтожение боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые стали непригодны для дальнейшего использования.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что работы будут осуществляться в соответствии с требованиями безопасности.
Министерство также обратилось к гражданам с просьбой не беспокоиться из-за возможных звуков взрывов, которые могут быть слышны в указанные дни, подчеркнув, что поводов для тревоги нет.
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