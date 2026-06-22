Минобороны Азербайджана предупредило население

С 22 по 25 июня на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль будут проводиться уничтожение боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые стали непригодны для дальнейшего использования.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что работы будут осуществляться в соответствии с требованиями безопасности.

Министерство также обратилось к гражданам с просьбой не беспокоиться из-за возможных звуков взрывов, которые могут быть слышны в указанные дни, подчеркнув, что поводов для тревоги нет.